В Україні зростає кількість хворих на псоріаз

В Україні щороку зростає кількість хворих на псоріаз.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив завідувач кафедри дерматовенерології НМУ ім. О.О. Богомольця, президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів, головний позаштатний дерматовенеролог МОЗ України професор Віктор СТЕПАНЕНКО.

За його словами, згідно з даними офіційної статистики, зареєстровано понад 90 тисяч хворих на псоріаз. “З року в рік чисельність вперше виявлених на псоріаз хворих зростає. Спостерігається тенденція до помолодження контингенту цих хворих – у дитячому та підлітковому віці,” – наголосив В.СТЕПАНЕНКО.

Професор зауважив, що псоріаз спричиняє зниження працездатності, аж до повної її втрати. “Загалом це захворювання спричиняє тяжкі морально-психологічні страждання не тільки для хворих, а й для членів їхніх родин, що відволікає їх від активного суспільного життя. Тому ініціатива проведення Дня псоріазу в Україні заслуговує на схвалення,” – сказав В.СТЕПАНЕНКО.

У свою чергу, завідувачка кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика головний позаштатний дитячий дерматовенеролог МОЗ України професор Лідія КАЛЮЖНА підкреслила, що, порівняно з минулими роками, ситуація щодо псоріазу різко змінилася, він значно помолодшав - сьогодні медики почали реєструвати псоріаз у немовлят до року – з 6-9 місяців життя.

Особливістю перебігу псоріазу у дітей професор називає, те, що спеціалісти часто не можуть розпізнати хворобу вчасно, і лікують її як дерматоз, затягуючи процес. “У дітей псоріаз прогресує дуже швидко”, - додала вона. Говорячи про причини виникнення псоріазу, професор Л.КАЛЮЖНА наголосила, що до кінця вони й досі не вивчені, однак доведено, що на розвиток хвороби значно впливає генетичний чинник. “У світі проведено багато досліджень, які свідчать, що 70% випадків – це “сімейний” псоріаз. Пусковими чинниками є низка моментів – генетика, стресові моменти (особливо у підлітковому віці), а надто важливий, саме для дітей, – зловживання медикаментами. Сьогодні бездумно та без особливих показань чимало інтерністів та педіатрів з будь-якого приводу призначають медикаменти, до того ж вживання таких поширених сьогодні біологічних добавок може запустити розвиток хвороби”, - зауважила професор В.КАЛЮЖНА.

Довідка УНІАН. З 2004 року, під патронатом Міжнародної федерації асоціацій псоріазу (IFPA), в усьому світі 29 жовтня відзначають Всесвітній день псоріазу. До IFPA входять 35 національних асоціацій з різних країн з усього світу. Асоціація, як член IFPA приєдналась до цієї ініціативи з 2009 року. ВГО «Українська асоціація псоріазу» нараховує 18 осередків в усіх регіонах України. Цьогорічне гасло Всесвітнього дня псоріазу - «Дитячий псоріаз – виклик для всіх».

Кількість хворих на псоріаз невпинно зростає. Поширеність псоріазу в світі становить близько 3%, а отже реальна кількість хворих в Україні – понад 1 млн., з них велика кількість - діти.

Псоріаз - хронічне неінфекційне захворювання шкіри з генетичною схильністю. За частотою псоріаз посідає друге місце після алергодерматозів у дітей і підлітків. За останні роки констатовано тенденцію до збільшення кількості дітей і підлітків з уперше зареєстрованим діагнозом псоріазу. Тривалий хронічний перебіг, часті рецидиви, короткі періоди ремісій, психоемоційна дезадаптація у препубертатний і пубертатний періоди дозволяють розглядати цю медичну проблему як соціальну. Доволі часто перші клінічні прояви псоріазу вже можна виявити навіть у перші 3 роки життя. Псоріаз - це пожиттєвий стан, повністю вилікувати його неможливо, але хворобу можливо і потрібно контролювати, переконані медики. Незважаючи на значні зусилля з боку як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, проблема псоріазу залишається далекою від повного розв`язання.