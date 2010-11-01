Зарядіть себе енергією. 7 простих порад

Важко насолоджуватися життям, якщо ви відчуваєте втому. Найпростіші завдання видаються нездійсненними, люди навколо дратують і нічого не веселить.

У такі хвилини здається, що все вийшло з-під контролю, але це не так. Пам`ятайте, що ви завжди можете контролювати ваше життя. Так само, як ви можете контролювати рівень вашої енергії. Є кілька способів збадьоритися і зарядити себе душевними силами:

1. Вийдіть на сонячне світло. Світло стимулює хімічні речовини у вашому організмі, які впливають на рівень настрою. Невелика доза сонячних променів подарує вам масу позитивних емоцій.

2. Прогуляйтеся. Десяти хвилин швидкої ходьби достатньо для того, щоб підвищити рівень вашої енергії і зняти напругу.

3. Тримайтеся бадьоро. Наші фізика і психіка тісно взаємопов`язані. Якщо ви будете швидко ходити, енергійно розмовляти по телефону, весело сміятися і т.д., ви зарядитесь енергією самі від себе.

4. Слухайте ваші улюблені пісні. Хороша музика миттєво стимулює і піднімає настрій. Це, мабуть, найефективніший спосіб запастися енергією.

5. Поговоріть з енергійною людиною. Позитивна енергія заразлива. Якщо ви хочете зарядитися нею, вам достатньо поспілкуватися з її носієм.

6. Приберіть. Дивно, але звичайна домашнє прибирання часто піднімає настрій і змушує підбадьоритися.

7. Їжте, якщо ви голодні. Почуття голоду має величезний вплив на рівень вашої енергії. Коли людина хоче їсти, вона стає втомленою і дратівливою. Їжа - це головне джерело людських сил. Ви повинні харчуватися регулярно і правильно, щоб підтримувати їх.

Пам`ятайте, жоден із цих способів не подіє, поки ви не будете мати міцний, здоровий, повноцінний сон.

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