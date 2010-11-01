Оприлюднили нові умови прийому до вишів

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові умови прийому до вищих навчальних закладів.

Текст відповідного наказу № 961 від 19 жовтня ц.р., яким затверджено нові правила, розміщено на офіційному сайті МОН.

Документ включає в себе також таблицю відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.

Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ МОН від 18 вересня 2009 р. № 873 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України».

Як пише газета “Сегодня” (№242 (3666)), серед найістотніших змін вступної кампанії 2011 р. - збільшення часу для подачі документів для вступу у виш.

Вступна кампанія наступного року почнеться 1 липня і продовжиться до 31 липня (цього року подавати документи можна було лише два тижні). Для тих, хто повинен складати іспити, — до 22 липня, оскільки з 23 по 31 проходитимуть самі іспити. Для тих, кому потрібно проходити творчий конкурс, — до 17 липня (йдеться про спеціальності: культура, мистецтво, будівництво і архітектура, журналістика). Також правилами передбачена можливість заздалегідь реєструвати свою заяву на вступ в електронній формі. Це дозволить уникнути довгих черг при подачі оригіналів документів.

Серед інших відмінностей від попередньої вступної кампанії – можливість одержати додаткові бали за підготовчі курси при ВНЗ, перемогу у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах Малої академії наук. Так, до 20 бонусних балів може одержати абітурієнт, що відвідував підготовчі курси.

«Кількість балів залежатиме від кількості пройдених на курсах модулів, це визначатиметься на розсуд викладача», — сказав виданню в.о. керівника Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим ЛУЦЬКИЙ.

Призери олімпіад і переможці конкурсів МАН одержуватимуть 30 балів за диплом 3-го ступеня, 40 — 2-у ступеню і 50 — 1-у ступеню.

Крім того, цього року випускникам шкіл до 2007 року включно дозволено не здавати тести (а тільки іспити). Введено також обов’язковий іспит з іноземної мови під час вступу на магістрат.