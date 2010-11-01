В Україні розробили Концепцію Держпрограми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розробили Концепцію Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, необхідність розробки цільової програми зумовлена тим, що в нашій країні рівень захворюваності на гепатит В, що реєструвався, (до червня 2009 р. реєструвались лише гострі форми гепатиту В і гепатиту С), залишається дуже високим. За науковими підрахунками, дійсна кількість захворювань на гострий гепатит В в Україні у 5-6 разів перевищує дані офіційної статистики: на одну зареєстровану форму гепатиту В припадає 5-6 безжовтяничних, а кількість носіїв вірусу гепатиту В в Україні перевищує 1 млн. осіб (масовий скринінг не проводився).

Одним з найважливіших завдань, і з цим погодились всі члени робочої групи, залишається проведення вакцинопрофілактики гепатиту В дітям і дорослим у вогнищах цієї інфекції, медичним працівникам як групі професійного ризику, студентам середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівникам служб спеціального призначення, хворим гастроентерологічного профілю, перед плановими оперативними втручаннями та іншим групам ризику .

Набагато складніша ситуація спостерігається внаслідок захворювання на гепатит С, для якого притаманний безсимптомний (безжовтяничний) перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу у 80% пацієнтів.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов`язаних з гепатитами В і С, необхідно забезпечити реалізацію політики у сфері своєчасної профілактики, діагностики, реєстрації та лікування хворих, шляхом об`єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.

Тому в Концепції програми вказується доцільність вирішення проблеми гепатиту В шляхом вакцинопрофілактики, а проблеми гепатиту С - своєчасною діагностикою та противірусним лікуванням.