ВР розширить перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами

Верховна Рада України планує розширити перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту Закону "Про внесення змін та доповнень до статті 212 Сімейного кодексу України" в першому читанні проголосували 340 народних депутатів з 429 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, передбачено, що усиновлювачами не можуть бути громадяни, які постійно проживають у країнах, з якими Україною не укладено договори про співробітництво з питань усиновлення, крім випадків, коли зазначені громадяни є родичами дитини або перебувають у шлюбі з батьком чи матір’ю дитини.