У Києві відкрили центр розвитку для діток із синдромом Дауна, передає кореспондент УНІАН.

"Відкриття першого в Україні центру раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна дасть змогу 520 маленьким українцям отримати шанс на повноцінне майбутнє, - заявив на церемонії відкриття президент ВБО «Даун синдром» Сергій Кур’янов, - оскільки наші діти особливі, вони більше за звичайних малюків потребують навчання зі спеціалістами (логопедами, дефектологами, психологами та педагогами) з самого малечку".

Центр надаватиме послуги дітям від народження до, зазвичай, 10 років. Наразі тут працюватимуть корекційні педагоги, логопед, арт-терапевт, психолог та музичний терапевт. "Ми впроваджуємо групові та індивідуальні програми, інформаційну та психологічну підтримку сімей, семінари та тренінги для фахівців, роботу батьківського клубу. Відвідувати спеціальні зайняття зможуть не тільки маленькі кияни. Ми розпочинаємо комплексну діагностику та консультування дітей з інших регіонів. Ми впевненні, що для батьків та спеціалістів Центр стане методичним осередком. Наші партнери з Міжнародного фонду сприяння освіті людей із синдромом Дауна (DSEI) згодні забезпечити нас найсучаснішими методиками та матеріалами наукових досліджень.

", - сказав Сергій Кур’янов.

Усі послуги Центра надаються безкоштовно. Поки що всі гроші на ці програми надходять тільки з благодійних пожертв та некомерційних грантів.

«Це приміщення ще півроку тому було непридатне для дітей, - розповіла директор Центру з програм Тетяна Михайленко, - стіни були у плісняві, стеля протікала. А зараз в наші програми вже записано 52 сім’ї і сьогодні у нас своєрідний «День знань».

Дати дітям ці знання, допомогти батькам підготувати їх до садочка і школи, допомогти людям із синдромом Дауна стати повноцінними членами суспільства – ось основна мета Центра раннього розвитку.

ВБО «Даун Синдром» активно підтримує ідею інклюзивної освіти і добре розуміє важливість програм раннього втручання для дітей із синдромом Дауна. Неможливо звести будинок, не заклавши надійний фундамент. Для наших дітей таким фундаментом є ранній розвиток, на що і буде направлено основну роботу Центру.

ДОВІДКА УНІАН. Згідно з офіційною статистикою в Україні щороку народжується понад 400 детей з синдромом Дауна (у 2009 році – 409 дітей). Всі вони можуть стати повноцінними членами нашого суспільства, за умови надання необхідної психолого-педагогічної та медичної підтримки. У світі вже давно існує добре розроблена модель супроводу таких дітей та їхніх сімей. В Україні поки відсутня будь-яка системна модель підтримки та професійної допомоги людям з синдромом Дауна та їхнім сім`ям. Такий стан речей призводить до відмови від дітей у пологових будинках (у 2008 році у будинках дитини опинилось 263, а у 2009 році - 253 дитини з синдромом Дауна).

Медики та педагоги часто керуються застарілими чи поверховими даними. ВБО «Даун Синдром» співпрацює з найпрогресивнішими міжнародними фондами, наприклад, Down Syndrom Education International (www.downsed.org), Благодійним фондом "Даунсайд Ап" (www.downsideup.org), що дозволить нам використовувати у Центрі найпрогресивніші методики навчання та розповсюджувати цей досвід серед батьків та українських фахівців.

Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром» (www.downsyndrome.org.ua) заснована у 2003 році батьками дітей з синдромом Дауна. На даний момент ВБО "Даун Синдром" об`єднує понад 520 сімей з усіх куточків України. Головна мета організації — надання допомоги людям з синдромом Дауна та іншими генетичними особливостями, їхнім сім`ям, підтримка таких людей в реалізації їхнього права на повноцінне життя.

У жовтні 2010 року ВБО "Даун Синдром" прийнято в члени Європейської Асоціації Даун Синдром (European Down Syndrome Association, www.edsa.eu)

За додатковою інформацією звертатись:

Тетяна Михайленко

Директор з програм Центру раннього розвитку

Всеукраїнської благодійної організації "Даун Синдром" моб. 066 487 57 03,електронна пошта: mikhailenko@downsyndrome.org.ua