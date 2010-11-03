Українці мають знати усе про вакцинацію

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує на необхідності посилити інформування населення щодо необхідності вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«В Україні вкрай повільно проходить вакцинація населення, у тому числі через недостатній рівень роз’яснювальної роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, проводити інформаційну кампанію є обов’язком усіх медичних установ, вчених, Академії медичних наук та інститутів. За словами М.АЗАРОВА, необхідно організувати ретельну роботу з перевірки і якості вакцин та їхньої відповідності діючим світовим стандартам.

«Необхідно інформувати громадян України, що, на жаль, поодинокі випадки ускладнень можливі, однак це не повинно зупиняти процес імунізації населення. Завдяки імунізації населення у Радянському Союзі в короткі терміни були зупинені небезпечні хвороби»,- заявив М.АЗАРОВ. Він сказав, що під час Великої Вітчизняної війни на окупованій Німеччиною Україні заборонялась вакцинація, аби послабити здоров’я населення.