Проблему вакцин слід вирішити за два тижні - Азаров

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення профільним відомствам за два тижні вирішити проблему наявності вакцин у медичних установах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Попереджаю, ми будемо перевіряти наявність вакцин та ефективність роботи закладів охорони здоров’я з вакцинації населення», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, необхідно перевірити весь перелік наявних вакцин у медичних установах перед сезонною епідемією групу.

Як сказав М.АЗАРОВ, у більшості випадків ситуація є задовільною, «однак в окремих випадках виявлена відсутність необхідної кількості лікарських засобів. Це недопустима ситуація. Даю два тижні, щоб ця проблема була повністю вирішена».

За його словами, відповідальність за цю роботу лежить персонально на головах відповідних обласних державних адміністрацій та міністрі охорони здоров’я.

Крім того, наголосив він, Міністерство фінансів та фінансові інституції на місцях повинні у разі необхідності виділити необхідні кошти для закупівлі вакцини.