Україна відмовилася від підвищення пенсійного віку для жінок

Україна відмовилася від можливого підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО журналістам у середу.

За його словами, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного фонду від підвищення пенсійного віку для жінок.

Цей компромісний варіант українська сторона має намір запропонувати завтра на переговорах із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який виставляв цю умову для подальшої співпраці з Україною в рамках програми стенд-бай.

С.ТІГІПКО не розповів детально про схему запропонованої компенсації, при цьому уточнив, що мети буде досягнуто за рахунок скорочення витратної частини Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що питання підвищення пенсійного віку буде актуальним після введення накопичувальної системи пенсійного страхування.

«Питання підвищення пенсійного віку буде на порядку денному після того, як запрацює накопичувальна система пенсійного страхування, і торкатиметься вона тих, хто виходитиме на пенсію через 20-30 років. Зараз головне – забезпечити наповнення Пенсійного фонду, його бездефіцитність за рахунок легальної виплати заробітної плати в повному обсязі», - зазначив М.АЗАРОВ.