У Києві проходить Національний конгрес з проблем інсультів

У Києві проходить 2-й Національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання», який організувала Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом» за підтримки Міністерство охорони здоров’я України та НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив президент всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом», професор Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, конгрес присвячений питанням профілактики лікуванню, а також реабілітації хворих з інсультом. “На форум приїхали вчені з Румунії, Ізраїлю, Росії, Білорусі та Молдови. Зареєстровано понад 880 делегатів, зокрема кожен п’ятий невролог України присутній на цьому конгресі,” – сказав М.ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що проблема інсультів в Україні надзвичайно актуальна. “Наявність хворого з інсультом у родині є однією з причин успадкованої бідності. Якщо у середній сім’ї з’являється інсультний хворий і лежить довго (паралізований) і вимагає догляду понад трьох років, це призводить до зубожіння сім’ї,” – відзначив М.ПОЛІЩУК.

Він також повідомив, що у рамках конгресу асоціація боротьби з інсультом провела школу тромболізису. “Асоціація створила школу тромболізису і двічі на рік вчить безкоштовно лікарів з усієї України,” – сказав М.ПОЛІЩУК.

Делегатів конгресу привітав Президент України Віктор Янукович.

Довідка УНІАН. Україна посідає одне з перших місць серед країн Європи за рівнем смертності від хвороб системи кровообігу та інсультів. В Україні щорічно виникає понад 100 тисяч нових випадків інсульту. 50% людей помирають протягом першого року після хвороби. Друга половина людей, які перенесли інсульт, стають інвалідами. Головним чинником розвитку інсульту є невилікована артеріальна гіпертензія (підвищення артеріального тиску). На цю недугу в Україні хворіють 11,5 млн людей. Фахівці твердять, що більшість українців не знають рівень свого артеріального тиску, а 38% тих, що знають про свій високий тиск, не лікують його.

За статистикою МОЗ, в Україні 64% жителів міст і 56,4% селян помирають внаслідок хвороб системи кровообігу. З 2002 року динаміка захворюваності на мозковий інсульт зростала і досі не падає.