Уряд виділив кошти для хворих на гемофілію

Кабінет міністрів виділив необхідні кошти для забезпечення ліками хворих на гемофілію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Щодо проблеми забезпечення хворих на гемофілію ліками десь, приблизно, місяць тому це питання Міністерством охорони здоров`я розглядалося. Всі хворі забезпечені на сьогодні ліками необхідними. Якщо десь головний лікар не забезпечив, то треба писати на мене особисто, і він буде негайно звільнений з роботи. Тому що гроші всі є, закупівлі були здійснені, і тому такої проблеми бути не повинно», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він не виключив, що об`єктивно могли бути проблеми із закупівлями ліків для хворих на гемофілію. За словами прем‘єра, це пов`язано з тим, що державний бюджет України був прийнятий тільки наприкінці квітня, місцеві бюджети, за рахунок яких в основному здійснюються закупівлі ліків, були прийняті пізніше, а на проведення тендерних закупівель необхідно 2-3 місяці.