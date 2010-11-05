В італійській Савоні «швидку» можна викликати українською

В італійському місті Савона в регіоні Лігурія активований єдиний загальнонаціональний телефонний номер "швидкої допомоги" 118 десятьма мовами, крім італійської.

Як повідомляє кореспондент радіо «Свобода», пілотний проект був запущений у 2009 році, коли була активована мовна підтримка англійській, французькій, німецькій, іспанській і португальській мові, а зараз до них були додані албанська, арабська, китайська, румунська і український.

Українська діаспора в Італії є третьою за величиною серед країн, які не входять в Європейський Союз, після Албанії і Марокко, і налічує 175 тисяч чоловік.

Тепер будь-який іноземець, який подзвонив на комутатор, одержить кваліфіковану допомогу рідною мовою.

Реалізація проекту стала можливою завдяки договору, укладеному регіональним відділом охорони здоров`я і приватною міланською компанією Colloquia Multimedia, що керує багатомовним колл-центром.

Компанія надає цілодобове обслуговування перекладачами, на яких телефонні оператори "швидкої допомоги" перемикають вхідні дзвінки від іноземців. Співробітники колл-центру забезпечують синхронний переклад питань того, хто дзвонить, і відповідей лікарів, підтримуючи прямий діалог між особами, що потребують термінової медичної допомоги, і медичним персоналом.