Українці будуть працювати по 12 годин на день?

Новий Трудовий кодекс (ТК) передбачає збільшення робочого тижня з нинішніх 40 годин до 48, повідомив голова Федерації профспілок, депутат від ПР Василь Хара, один з авторів проекту кодексу. Нагадаємо: ТК у 2008 році був прийнятий в першому читанні і Рада збирається на наступному тижні прийняти його в другому, а, можливо, і в цілому.

Хара роз`яснив: це не означає, що українці будуть більше працювати: «У статті 143 кодексу зазначено, що в окремих випадках працівник може працювати 12 годин на день, але не більше (наприклад, машиніст поїзда або далекобійник), і 48 годин на тиждень - зараз такого обмеження взагалі немає. Загальний відпрацьований час за місяць не може перевищувати нормативного. При 20 робочих днях - це 160 годин. Якщо людина відпрацювала в один тиждень 48 годин, то на наступному тижні має бути 32 години за рахунок додаткового вихідного». У проекті ТК є положення про більшу тривалість робочого дня, ніж 12 годин, якщо умови роботи передбачають періоди очікування (наприклад, поки застигає бетон), і при цьому працівник може відпочивати протягом зміни. Але це буде можливо лише за письмовою згодою працівника.

www.segodnya.ua