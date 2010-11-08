Коли Україна має прийме Державну програму з гематології?

В Україні є нагальна необхідність прийняти Державну програму з гематології, концепція якої розроблена МОЗ України і перебуває на громадському обговоренні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Віктор ЛИСАК під час зустрічі з представниками громадського об’єднання хворих на гемофілію, які провели акцію під стінами МОЗ з проханням прояснити ситуацію щодо забезпеченості пацієнтів необхідними препаратами хворих.

Як зазначили у прес-службі, В.ЛИСАК поінформував членів об єднання, що останні торги щодо закупівлі фактору згортання крові VIII для хворих на гемофілію вже завершені 4 листопада поточного року. Він пояснив, що тривала процедура була викликана декількома чинниками. По-перше: пізно прийнятий державний бюджет. По-друге: учасники ринку маніпулювали процесом і дії їх були покликані на те, аби продати свою продукцію по невиправдано завищеній ціні. "Така ситуація продовжувалась тривалий час. Більш того на одному з передостанніх тендерів три учасники ринку з чотирьох взагалі зірвали проведення тендеру, відмовившись від участі, знаючи про те, що тендер з однією компанією проводити не можна. Однак, проводячи постійні перемовини, Міністерству вдалося не тільки завершити торги, але й зекономити 40% державних коштів від першочергової вартості. Міністерство може діяти лише в рамках законодавства і тих квот, які виділила держава. Нажаль, далеко не все залежить від нас», - зазначив В.ЛИСАК.

За результатами переговорів учасники вирішили підготувати листи за підписом міністра Зіновія МИТНИКА головам облдержадміністрацій з проханням забезпечити хворих необхідною кількістю препаратів.