Захворюваність на грип та ГРІ в Україні нижча епідемпорогів

Показники захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні знаходяться нижче епідемічних порогів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ.

Зокрема, йдеться у повідомленні, на 44 тижні 2010 року у 10 контрольних містах показники захворюваності на грип та ГРІ знаходяться нижче епідемічних порогів.

Всього за минулий тиждень в 10 контрольних містах Центру грипу зареєстровано 45 тис. 571 хворого на гострі респіраторні інфекції, госпіталізовано 481 особу (1,1% хворих), серед госпіталізованих 83,6% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРІ становить 46,82 випадки на 10 тис. населення проти 46,15 випадків минулого тижня.

Статистичний показник зареєстрованої захворюваності залишився практично на рівні попереднього тижня, зазначили в МОЗ.

Серед дитячого населення зареєстровано 28 тис. 066 випадків захворювання на грип та ГРІ (61,6% з числа всіх хворих). Як і на 43-му тижні, частіше хворіли діти віком 1-4 років та 5-9 років.

На 44-му тижні у 10 контрольних містах не зареєстровано жодного летального випадку серед хворих, підкреслюється в повідомленні.

За даними щотижневого електронного бюлетеня ВООЗ (EuroFlu, 43 тиждень), активність грипу в Європейському регіоні продовжує перебувати на низькому рівні, реєструються спорадичні випадки виявлення вірусів грипу A(H3N2), пандемічного грипу А(H1N1) та грипу В, додали в МОЗ України.

Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та ГРІ на 44 тижні була стабільною, показники захворюваності відповідають тим, які реєструвались за останні 10 років.

Водночас у МОЗ зазначають, що впродовж наступних тижнів можливе незначне сезонне коливання показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні.

***До списку 10 контрольних міст по захворюваності на грип та ГРВІ міст України, у яких проводяться багаторічні моніторингові спостереження, входять: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків, Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Сімферополь.