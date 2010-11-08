МОЗ розробив держпрограму лікування психічнохворих

Міністерство охорони здоров`я України розробило концепцію державної програми лікування хворих з психічними розладами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Проект направлено на погодження в Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство юстиції України, Національну академію медичних наук України.

Документ передбачає необхідність вдосконалення нормативно-правових та організаційно-структурних засад надання допомоги хворим на первинний психотичний епізод, оптимізації мережі закладів охорони здоров`я, що надають медичну допомогу хворим на первинний психотичний епізод, підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань діагностики, лікування та реабілітації хворих, покращення своєчасного виявлення хворих шляхом ранньої діагностики психопатологічних проявів даної патології, забезпечення хворих сучасними лікарськими засобами, вдосконалення системи психосоціальної реабілітації, а також забезпечення взаємодії з недержавними громадськими та міжнародними організаціями з питань лікування та реабілітації.

МОЗ пропонує фінансувати реалізацію програми за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, що передбачені для головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання, а також інших не заборонених законодавством джерел.

У МОЗ також зазначили, що на кінець 2009 року 1 171 133 (2,5%) жителів України потребували допомоги лікаря-психіатра. Поширеність психічних розладів поступово зростає. Із загальної кількості зареєстрованих пацієнтів на психічні розлади 58,6% становлять особи працездатного віку, 19,4% - діти та підлітки.

У порівнянні з 2000 роком контингент інвалідів внаслідок психічних розладів збільшився на 18,7% і складає 593,8 на 100 тис. населення.