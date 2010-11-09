Завтра в Україні 18° тепла

10 листопада в Україні за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. В західних областях очікуються дощі, в Карпатах місцями сильні; на решті території без опадів, лише в північних областях подекуди можливий невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби вітер переважатиме південний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, на узбережжі Криму до 17°; вдень 13-18°, у південній частині 18-23°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області очікується невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 13-18°. У м. Києві температура вночі 10-12° тепла, вдень 15-17°.