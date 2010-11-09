У якій області України найбільше не хочуть вакцинуватися від грипу

Станом на початок листопада у Рівненській області провели вакцинацію проти грипу 1091 особі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні обласної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головний санітарний лікар області Геннадій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, це - найгірший показник в Україні. Між тим в області спостерігається сезонний підйом рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції. Зокрема, в жовтні захворіли понад 16 тисяч осіб, що на 32 відсотки більше, ніж було торік на цей час. А минулого тижня в області захворіли майже 5 тисяч осіб. Наближення до порогового рівня становить на даний час 71 відсоток. Провести вакцинацію, за підрахунками головного санітарного лікаря області, мають, як мінімум, 6 тисяч осіб. Це – медики, соціальні працівники, які спілкуватимуться з хворими у період епідемії грипу.

Нагадаємо, що під час епідемії грипу торік на Рівненщині померло 26 осіб, в основному, люди молодого віку .