В Україні за добу внаслідок пожеж загинуло 11 осіб

В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 215 пожеж, у тому числі у житловому секторі 69 пожеж, на яких виявлено тіла 11 загиблих осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 7 пожеж на транспорті.

Вогнем знищено 34 будівлі, 6 одиниць автотракторної техніки та 28 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 713 тис. грн., з яких 354 тис. грн. – прямі.