В Україні за добу внаслідок пожеж загинуло 11 осіб
11:39, 10 листопада 2010Країна
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Зареєстровано 215 пожеж
В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 215 пожеж, у тому числі у житловому секторі 69 пожеж, на яких виявлено тіла 11 загиблих осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 7 пожеж на транспорті.
Вогнем знищено 34 будівлі, 6 одиниць автотракторної техніки та 28 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 713 тис. грн., з яких 354 тис. грн. – прямі.
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