"Siemens" братиме участь у переобладнанні медустанов України
13:19, 10 листопада 2010Країна
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Повідомив Прем`єр-міністр
Німецький концерн Siemens зацікавлений брати участь у переобладнанні медичних установ в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати переговорів з представниками ділових кіл у Відні 8 листопада.
«Концерн “Сименс” зацікавився нашою ідеєю модернізації і технічного переобладнання установ системи охорони здоров`я», - сказав М.АЗАРОВ.
Водночас він також повідомив, що фінансуванням проекту зацікавився “Райффайзенбанк”.
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