"Siemens" братиме участь у переобладнанні медустанов України

Німецький концерн Siemens зацікавлений брати участь у переобладнанні медичних установ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати переговорів з представниками ділових кіл у Відні 8 листопада.

«Концерн “Сименс” зацікавився нашою ідеєю модернізації і технічного переобладнання установ системи охорони здоров`я», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він також повідомив, що фінансуванням проекту зацікавився “Райффайзенбанк”.