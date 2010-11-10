Завтра в Україні збережеться тепла погода
14:30, 10 листопада 2010Країна
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Очікується невеликий дощ
Завтра у західних, а вночі і в північних областях України очікується невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 7-12°, на узбережжі Криму до 17°, в західних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, у південній та східній частині 15-20°, у Криму до 24°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.
У Київській області у четвер вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 11-16°. у Києві температура вночі 9-11° тепла, вдень 13-15°.
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