"Біофарм-Інвест" придбало 29% "Біофарми" за 53 млн. грн.
15:01, 10 листопада 2010Країна
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Виробництво ліків
ТОВ "Біофарм-Інвест" 10 листопада п.р. під час аукціону, організованого Фондом державного майна України (ФДМУ) на фондовій біржі «Іннекс», придбало 29,009-відсотковий державний пакет акцій ВАТ "Біофарма".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Згідно з повідомленням, вартість проданого пакету становить 53 млн. 14 тис. грн., ціна однієї акції – 0,89 грн.
Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ відновив продаж 29,01% держпакету акцій ВАТ "Біофарма". Всього до продажу було запропоновано 59 млн. 566,6 тис. акцій.
ВАТ «Біофарма» (Київ) займається виробництвом імунобіологічних і інших лікарських засобів.
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