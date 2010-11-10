Онкогінекологія - актуальна проблема жіночого здоров'я

Завтра - майстер-клас для ЗМІ

Завтра, 11 листопада о 10-00 відбудеться другий майстер-клас для представників ЗМІ, присвячений проблемам жіночого здоров`я. Цього разу учасники заходу висвітлюватимуть питання онкогінекології. Учасники: доктор Аннеке Ван Дрієль-Кулкер, біолог/цитолог, Голландія; Олена Манжура, к.м.н., головний онкогінеколог м.Києва, зав.відділенням гінекології, асистент кафедри онкології НМУ ім.Богомольця. Організатор – Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” (вул. Волоська, 8/5, 4-й корпус НаУКМА, учбова аудиторія проекту «Журналістика цифрового майбутнього», цокольний поверх учбового корпусу). Потрібна акредитація. Телефони: +38044 502 52 12; +38050 474 34 42.

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