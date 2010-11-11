Завтра - тепло й переважно без опадів

На завтра, 12 листопада, синоптики обіцяють теплу й переважно без опадів погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень помірні опади очікуються в західних та північних областях, температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень повітря прогріється до 9-14°, в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

На решті території без істотних опадів; температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°, в Криму вночі 11-16°, вдень 18-23°.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень в західній частині пориви 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень - 12-14°.