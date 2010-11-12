В Україні серед хворих на рак шийки матки - все більше молодих жінок

Серед хворих на рак шийки матки (РШМ) - все більше молодих українок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на майстер-класі для ЗМІ, який був присвячений проблемам жіночого здоров`я, повідомила головний онкогінеколог Києва, завідувачка відділення гінекології, асистент кафедри онкології НМУ ім.А.А.Богомольця Олена МАНЖУРА.

За словами О.Манжури, зараз дуже помолодшав контингент хворих, які страждають на рак шийки матки.

«З`явилося багато молодих жінок до 28 років, які ще не народжували і не мали дітей. Нещодавно у нас лікувалися пацієнтки 21 і 25 років, вони ще не мали дітей і нам вдалося зробити операції, що, дозволяють їм надалі мати дітей. Рак розвинувся в них на тлі вірусної інфекції. Тут увага має бути підвищеною, адже ці жінки ще не стали мамами, з іншого боку, молоді жінки з РШМ, які мають маленьких дітей ризикують залишити їх сиротами, »- відзначила О. МАНЖУРА.

За її словами, все повинно бути спрямоване на ранню діагностику. «Ми скрізь піднімаємо це питання тому, що успіх лікування раннього раку складає 95%, а при нульовій стадії - до ста відсотків,» - сказала медик, підкресливши, що в Україні щороку виявляють 5 тисяч нових випадків цього захворювання, а в Києві - близько 200 жінок з раком шийки матки.