Коли українців буде 25 мільйонів

Населення України за 15 років скоротилося з 52 мільйонів осіб до 46 мільйонів осіб, а через 40 років українців поменшає до 25 мільйонів.

У Міністерстві сім`ї, молоді та спорту припускають, що чисельність українців може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Про це повідомив міністр відомства Равіль Саффіулін.

Міністр зазначив, що на сьогодні найважливішим напрямком діяльності є "створення доступної спортивної інфраструктури, як бази для залучення населення до активного способу життя, спорту".

Равіль Саффіулін навів дані ООН, згідно з якими до 2050 року населення країни досягне 25-30 мільйонів осіб. Також, згідно з даними міністерства, населення України за 15 років скоротилося з 52 мільйонів осіб до 46 мільйонів чоловік. Він акцентував увагу на тому, що в країні негативний приріст населення.

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту, зазначив, що ініціативу розвитку спортивної інфраструктури підтримав президент України Віктор Янукович і сьогодні в Україні діє низка програм, спрямованих на збільшення кількості спортивних майданчиків, льодових палаців, басейнів та інших спортивних об`єктів.

Нагадаємо, за даними нового звіту американської дослідницької організації Population Reference Bureau (PRB, "Довідкове бюро з народонаселення"), у 2025 році українців буде 41,9 мільйона, а в 2050-му очікується 35,3 мільйона.

tsn.ua