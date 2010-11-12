Кількість учених в Україні - нижче критичного рівня

На сьогодні кількість учених в Україні скоротилася нижче критичного рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держкомітету з питань науки, інновацій та інформатизації Владимир СЕМИНОЖЕНКО на нараді з питань науково-технічної та інноваційної політики під головуванням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

«Досі існує суб`єктивна думка, що в нас багато вчених. На превеликий жаль, думаю, ми не часто звертаємо увагу на цей факт, ми вже нижче критичного рівня за кількістю вчених на тисячу працюючих. Проблема полягає у відтворенні кадрів науковців, які могли б розвивати науково-інноваційну сферу”, - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому він підкреслив, що в більшості європейських країн зараз спостерігається збільшення кількості людей, що працюють у науці.