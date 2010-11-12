Україна збільшила експорт та імпорт фармпродукції

Україна в січні-вересні 2010 року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 36,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 134 млн. 808,3 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 16,9% – до 1,624 млрд. 874,3 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних олій і косметичних препаратів збільшився на 22,1% – до 114 млн. 813,3 тис. дол., імпорт – на 14%, до 531 млн. 270,7 тис. дол.

Експорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 22,8% – до 74 млн. 150,1 тис. дол., імпорт – на 3,1%, до 279 млн. 722,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5% порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.