Токсичні відходи з Калушу повезуть через Миколаїв

Транспортування відходів гексахлорбензолу з м. Калуш Івано-Франківської області до місця утилізації у Великобританії здійснюватиметься залізничним і морським транспортом через Миколаїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації, перевантаження буде виконане у державних підприємствах «Миколаївський морський торговий порт» і «Спеціалізований морський порт «Октябрьськ».

На вагони з гексахлорбензолом чекають к Миколаївському морському торговому порту сьогодні до вечора. За словами заступника начальника Миколаївського морпорту з охорони праці і екології В’ячеслава ЧЕРНИШОВА, в порту все готове до прийому токсичного вантажу. За перевантаженням і відправкою спостерігатимуть головний фахівець Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, представники Держпромтехнагляду, МНС, екологи і санітарні лікарі Центральної санепідемстанції м. Миколаєва. У порту чергує аварійна бригада рятувальників на випадок якихось непередбачених ситуацій.

За словами В.ЧЕРНИШОВА, отрута упакована в поліпропіленові мішки – біг-беги - з трьома товстими прокладками, які забезпечують потрійний захист від розсипу. Крім того, у вагонах, де перевозиться небезпечний вантаж, прибрано всі нерівності, а мішки для перевезення укладено у спеціальні ванни.

За даними прес-служби, на процес перевантаження одержано позитивний висновок Державної екологічної інспекції охорони навколишнього середовища Північно-західного регіону Чорного моря. Перевантаження здійснюватиметься із залізничного транспорту на судно одразу ж після прибуття потягу, без відстою вагонів на території області, міста і порту. Під час перевантаження проводитиметься цілодобовий моніторинг стану навколишнього середовища.

Довідка УНІАН. 10 лютого 2010 року Президент України видав Указ № 145 (145/2010) «Про оголошення території м. Калуш і сіл Кропивник і Сивка-Калуська Івано-франківської області зонами надзвичайної екологічної ситуації».

2 березня нинішнього року Кабінет міністрів України розпорядженням № 381-р «Про деякі заходи, пов`язані з ліквідацією надзвичайної екологічної ситуації на території м. Калуш і сіл Кропивник і Сивка-Калуська Калуського району Івано-франківської області» схвалив Програму - перелік невідкладних робіт і заходів, пов`язаних із запобіганням трансграничному розповсюдженню наслідків цієї надзвичайної екологічної ситуації

Для виконання цього розпорядження Міністерство економіки України визначило єдиним виконавцем робіт з утилізації відходів гексахлорбензолу державне підприємство Мінприроди «Національний центр поводження з небезпечними відходами», яке на даний час проводить роботи з утилізації відходів обсягом 8500 тонн на території полігону токсичних відходів, розташованого в м. Калуш Івано-франківської області.

Державне підприємство «Національний центр поводження з небезпечними відходами» відповідно до Базельської конвенції одержало дозвіл Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і Міністерства охорони навколишнього природного середовища Великобританії на трансграничне перевезення відходів для їх подальшого знищення на території Великобританії.