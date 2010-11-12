Україна і Куба будуть разом виробляти онкопрепарати

В Україні планують створити спільне з Кубою підприємство з виробництва онкологічних препаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА, який перебуває з робочим візитом у Республіці Куба на чолі української частини Міжурядової українсько-кубинської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

За словами В.ТИХОНОВА, Україна зацікавлена у продовженні взаємовигідного співробітництва з Кубою у медичній сфері і в медико-фармацевтичній галузі. Він зауважив, що в рамках Х засідання комісії відбулася робоча зустріч представників міністерств охорони здоров’я обох країн. Уряд України, за словами віце-прем’єра, надасть усю необхідну допомогу в реалізації спільних проектів у сфері охорони здоров’я.

В.ТИХОНОВ висловив вдячність уряду Куби за 20-річну висококваліфіковану медичну допомогу, яка надається у лікувально-оздоровчому центрі «Тарара» українським дітям, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він підтвердив зацікавленість української сторони у продовженні оздоровлення і лікування дітей.

У свою чергу кубинська сторона, за словами В.ТИХОНОВА, висловила готовність і надалі надавати безстрокову допомогу у лікуванні та оздоровленні дітей на безкоштовній основі.

«Метою двосторонньої співпраці є налагодження сталих контактів у сфері охорони здоров’я та фармацевтики для подолання найбільш поширених захворювань, у тому числі онкологічних», - зазначив В.ТИХОНОВ. За його словами, кубинська сторона зацікавлена у проведенні спільних українсько-кубинських досліджень у контексті апробації адекватної вакцини для ІІІ, ІV стадій онкологічних захворювань.

«Кубинським Центром молекулярної імунології запропоновано створити спільне підприємство для виробництва на фармацевтичних потужностях України онкологічних препаратів та вакцин за ліцензією Центру молекулярної імунології», - сказав В.ТИХОНОВ.