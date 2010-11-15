Сьогодні в Україні +17°

15 листопада, погода на території України не зміниться .

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 12-17°, у південних областях 16-21°, в Криму до 24°.

У столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.