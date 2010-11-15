Зросте матеріальна допомога при народженні дитини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє збільшити матеріальну допомогу при народженні дитини в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Ми наступного року введемо це в дію», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на запитання читача, який поцікавився про можливість підвищення матеріальної допомоги при народженні дитини.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд має намір підвищувати соціальні стандарти в Україні, і наступного року передбачається зростання рівня мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА повідомила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює підвищення розміру допомоги при народженні дитини і з догляду за дитиною.

За її словами, до Верховної Ради України вже направлені два відповідні законопроекти.

І.АКІМОВА повідомила, що перший законопроект передбачає збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини до 25 тис. 50 грн. (на сьогодні це 12 тис. 240 грн.), при народженні другої дитини - до 50 тис. 100 грн., при народженні третьої – до 100 тис. 200 грн.

Крім того, законопроектом передбачається збільшення разової виплати при народженні дитини до 8 тис. 350 грн. Також проектом закону збільшуються терміни, впродовж яких виплачується матеріальна допомога: для першої дитини – з 1 до 2 років, для другої дитини – з 2 до 4 років і третьої – з 3 до 6 років.