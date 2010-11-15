У Єгипті загинули українка і росіянка

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на півдні Єгипту загинули українка і громадянка Росії.

Про це повідомили сьогодні у консульському відділі Посольства РФ у Каїрі, передає ІТАР-ТАСС .

Як сказано у повідомленні, аварія сталася на трасі Хургада-Сафага.

Мікроавтобус з 16 пасажирами рухався на великій швидкості. Через покришку, що лопнула на ходу, водій машини втратив керування.

Дві жінки – українка і росіянка - загинули на місці ДТП. Ще п`ятеро осіб доставили до лікарні Хургади, їхні травми не викликають у лікарів побоювань.