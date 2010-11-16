Вчені розповіли про небезпеку Сонця у листопаді

Вчені Карадагської науково-дослідної геофізичної обсерваторії Державної гідрометеорологічної служби України відзначають зниження рівня вмісту озону в атмосферних шарах над Кримом. Про це повідомив заступник директора обсерваторії В`ячеслав Лук`янчук.

«Озоновий шар зменшився десь на чверть від своєї звичайної кількості», - сказав він.

За словами вченого, зменшення озонового шару в кримському регіоні відбувається періодично восени, один раз на рік.

«У цьому, з одного боку, немає нічого небезпечного. Адже в кінці осені люди в Криму, як правило, не засмагають в купальниках на пляжі. Але зараз стоїть дуже тепла, майже літня погода. На такому сонце комфортно проводити час хоч цілий день. Багато хто не користується захисним кремом, думаючи, що сонце безпечне. Люди стають практично чорні за дуже короткий час », - роз`яснює Лук`янчук.

За його словами, на пляжах у селищі Курортне недалеко від обсерваторії кожен день відпочивають не менше 20 людей.

«Така засмага загрожує ускладненнями. Озону менше, ультрафіолету більше. Ультрафіолет згубно діє на організм людини. Можуть виникнути хвороби шкіри », - попереджає Лук`янчук.

Вчений радить використовувати зараз креми з максимальним захистом від ультрафіолету.

Рівень озону та ультрафіолету співробітники обсерваторії заміряють 8 разів на день. Директор наукової установи Геннадій Гущин запевняє, що з грудня стан озону над Кримом нормалізується.

«З грудня йде підвищення озону. Те, що зараз відбувається, це, так званий, сезонний хід вмісту озону в атмосферних шарах », - пояснив Гущин.

До речі, над Туреччиною і Єгиптом озонові дірки з`являються набагато частіше.

«Причина цього те, що туди частіше задуваються атмосферні маси з пониженим вмістом озону», - пояснив Лук`янчук.

last24.info