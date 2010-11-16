Зима в Україні почнеться 25 листопада

Зима зі снігом і морозами почнеться в Україні 25 листопада. Про це повідомив газеті «Сегодня» директор Гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

Він повідомив, що минулої неділі, 14 листопада, в Києві була зафіксована найвища температура за всю історію регулярних спостережень за погодою - 21,7 градусів вище нуля. «Вони ведуться з 1881 року, і такої температури цього дня ще не було, — розповів директор Гідрометцентру. - А останній рекорд був у 1969 році – «плюс» 15,7. Насправді, це дуже велика аномалія. Ми не знаємо, з чим вона пов`язана (точно не з глобальним потеплінням, оскільки за останні 20 років показники листопада практично не змінилися), але щось змінилося в атмосфері, що дало можливість потрапити до нас у листопаді африканському теплому вітру».

Водночас у Гідрометцентрі з`явилися більш точні прогнози на половину місяця, що залишилася. «Найтепліші дні вже минули, - говорить М.КУЛЬБІДА. - До 18 листопада температура вдень коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла, з 18 і до 24 листопада буде невелике похолодання, до 10-15 градусів тепла».

«А ось з 25 і до 28 листопада в Україну вторгнеться холодне арктичне повітря. Температура вночі може знизитися до 5-10 градусів морозу, вдень - до 0-5 нижче нуля. По всій території України, крім південного заходу, можливий невеликий сніг. 29-30 листопада знову дещо потеплішає — до 5-0 тепла вночі, та 5-10 вдень. Як далі - поки що не відомо», - сказав М.КУЛЬБІДА.