На закупівлі ліків для хворих на ВІЛ/СНІД зекономили 77 млн. грн.

Економія коштів на закупівлі ліків для хворих на ВІЛ/СНІД у 2010 році становить 77 млн. грн. порівняно з 2009 роком.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор ЛИСАК на зустрічі з генеральним інспектором Глобального фонду для боротьби зі СНІДом Джоном ПАРСОНЗОМ, який перевіряє раціональність використання грантів фонду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається у повідомленні, за словами В.ЛИСАКА, “держава сьогодні майже повністю забезпечує протитуберкульозними, антиретровірусними препаратами та утримання лабораторій. Щодо закупівель препаратів для лікування та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, то наявний ресурс використовуємо досить ефективно”.

“Цього року ми поставили собі надзвичайно високу планку - досягти закупівельних цін Глобального фонду. І маємо позитивні результати, бо по деяких препаратах нам вдалося дійти зниження ціни у декілька разів. Свідченням чого є те, що економія коштів на закупівлі ліків для хворих на ВІЛ/СНІД становить 77 млн. грн.. у порівнянні з 2009 роком”, - наголосив В.ЛИСАК.