Завтра в Україні без опадів

Завтра в Україні синоптики опади не прогнозують, вдень до 15° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 17 листопада буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі Криму до 12°; вдень 10-15°, на Закарпатті та в південних областях місцями 16-19°, в Криму до 23°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень близько 10°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У столиці також мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.