Академік Запорожан очолив Всесвітню асоціацію лікарів-ендоскопістів

У Китаї завершилась Друга всесвітня конференція лікарів ендоскопістів. Її учасниками стали понад три тисячі фахівців із багатьох країн світу.

За результатами конференції віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів ендоскопістів обрано Президента Української асоціації мініінвазивної та лазерної хірургії, академіка НАМН Валерія Запорожана.

Тепер місцем проведення наступної Всесвітньої конференції виступає саме Україна, як провідна держава в області ендоскопічної хірургії.

В Україні одним з перших фахівців з ендоскопічної хірургії став академік Валерій Миколайович Запорожан. У 1992 році ним проведено першу в країні ендоскопічну операцію. А вже за рік в Одессі академік і хірург Запорожан заснував та очолив профільну Асоціацію. За цей час ним особисто проведено кілька десятків тисяч операцій у різних країнах.

На цей час в Україні сформовано потужну наукову та практичну школу сучасних мініінвазивних хірургічних технологій, лідером якої досі залишається Одеса. Зокрема Одеський Національний Медичний Університет. Зважаючи на велику затребуваність ендоскопічної хірургії, академік Запорожан розробив також програму навчання молодих спеціалістів.

ДОВІДКА. Сьогодні ендоскопічна хірургія дозволяє взагалі уникнути великих порожнинних операцій при хворобах різних внутрішніх органів. Цей новітній напрямок у хірургії започатковано у світі 1987 року. Ендоскопічна хірургія є найбільш високотехнологічним та наукомістким етапом розвитку хірургії у різних її галузях. Подібне хірургічне втручання – максимально щадне для людини будь-якого віку. Воно безкровне, малотравматичне і дає мінімальний відсоток післяопераційних ускладнень.

За матеріалами we-da.org, www.odmu.edu.ua