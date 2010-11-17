Якою буде погода завтра

Погода в Україні завтра, 18 листопада, залишиться без змін.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише вдень на Прикарпатті, Закарпатті, Одещині та місцями на Вінниччині дощ.

Вночі та в першій половині дня місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі Криму до 13°; вдень 8-13°, у південних областях до 16°, в Криму 17-22°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень - 10-12°.