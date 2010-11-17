Кожен 18 випадок травмування на виробництві - смертельний

В Держгіпромнагляді заявляють, що кожний 18 випадок травмування на виробництві має смертельні наслідки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань у Верховній Раді заявив голова Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Олександр ХОХОТВА.

"Кожен 18 випадок травмування має смертельні наслідки, що не відповідає світовим закономірностям", - сказав він.

За словами О.ХОХОТВИ, за даними Міжнародної організації праці, середній показник такого співвідношення у світі становить 1 смертельний випадок на 763 травмованих.

Він зауважив, що існуючий рівень травматизму зі смертельними наслідками свідчить про те, що значна кількість випадків травмування працівників на виробництві з легкими та середніми рівнями тяжкості просто приховуються роботодавцями. "Масове приховування випадків травмування працівників на виробництві або переведення їх з такого рівня в інший звільняє роботодавця від проведення ефективних профілактичних заходів на підприємстві, а Фонд соціального страхування - від необхідних компенсацій заподіяної шкоди", - сказав О.ХОХОТВА.

За його словами, найбільш травмонебезпечними галузями залишаються вугільна, соціально-культурна, агропромислова та машинобудування. "На підприємствах цих сфер протягом 2009 року травмувалося 74% від загальної кількості травмованих на виробництві, а загинуло 57%", - сказав він.