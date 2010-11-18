У смерті немовлят винні штучні суміші?

У воді та дитячій суміші, які вживали померлі немовлята на Черкащині, знайшли кишкову паличку.

Сьогодні санстанція отримала результати проб. Але цього збудника не можна поки вважати причиною смерті малюків, запевняє головний санлікар Кам’янського району Анатолій Колосков. Пачка із дитячою сумішшю невідомо скільки простояла відкритою. Нагадаємо, у селі Косарі за кілька тижнів померло троє немовлят - чотирьох та півтора місяців. В усіх випадках діти помирали за кілька годин. Експертиза причини смерті не встановила. За повідомленням лікарів, дві третини колодязів у Косарях закриті через перевищення у них вмісту нітратів. Фахівці СЕС і обласного управління охорони здоров’я чекають результатів судмедекспертизи, які мають бути за місяць. Тоді зроблять остаточні висновки.

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