В Україні зростає рівень професійних захворювань

В Держгіпромнагляді заявляють, що в Україні щороку зростає рівень професійних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань заявив голова Державного комітету з промислової безепки, охорони праці та гірничого нагляду Олександр ХОХОТВА.

За його словами, кількість виявлених перших професійних захворювань становить 7 тис. на рік. При цьому, додав він, близько 17 тис. громадян щороку стають інвалідами через трудове каліцтво.

"Близько 20% серед усіх вперше визнаних інвалідами втратили працездатність у віці 45-50 років", - сказав О.ХОХОТВА. В той же час, за його словами, від 20 до 40% усіх втрат працездатності обумовлені захворюваннями, які пов`язані з незадовільними умовами праці. Він зауважив, що кожен 4 працівник працює в умовах шкідливих виробничих факторів.