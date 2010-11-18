В Україні половина дітей після 14 вже на диспансерному обліку

Луганські медики констатують: половина дітей після 14 вже на диспансерному обліку. Вони мало рухаються, скривлюють хребти, сидячи годинами біля комп’ютерів, та й харчуються абияк. Найбільше скаржаться на сколіоз та короткозорість. Однак багато недуг, спричинених екологію східного регіону. Дітям не вистачає чистого повітря.

Хвороби середнього віку дедалі більше уражають підлітків. На Луганщині п’ятдесят один відсоток школярів 14-17 років - на диспансерному обліку в лікарнях області. У них сколіоз та короткозорість. І така тенденція повторюється щороку. Олександр Родічкін, дитячий лікар-ортопед: «Різновидів сколіозу дуже багато, схильність ще до нарождення, а реалізується, коли дитина входить у підлітковий вік, коли активність зростає. Нині юнаки та дівчата менш рухливі, змінилося харчування у гірший бік, стало менш гармонійним».

Більшу частину часу шістнадцятирічна донька Оксани Бережної проводить перед монітором комп’ютера. Тепер дівчина сутула, а викривлений хребет доведеться кілька років виправляти спеціальним корсетом. Мати зізнається: не звертала уваги, щоб дитина більше відпочивала та займалася фізкультурою і харчувалася тим, що корисно, а не тим, що смачно. Оксана Бережна, мати школярки: «Дуже багато сидять за комп`ютером, навіть гуляють мало. У нас серйозне лікування призначено, зараз корсет, зарядка, фізкультура постійно».

Медики запевняють: такі високі показники захворюваності підлітків – наслідок важких екологічних умов промислового сходу країни. Не вистачає чистого повітря. Однак ситуація не безвихідна. Головне - хворобу вчасно виявити. У цьому медики покладаються на підтримку школи та батьків. Геннадій Бунєєв, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Луганської області: «Я не вважаю, що це безвихіь. Нам сьогодні потрібно, якщо у дитини викривлення постави, а її дуже багато, нам потрібно тримати його під контролем. І якщо ми будемо цим займатися, то практично до повноліття дитина буде цілком здорова». Найбільше хворих підлітків у промислових містах, у селах школярі більш здорові. Тому фахівці навіть радять брати з них приклад. Аби діти не втрачали здоров’я, лікарі наказують їм більше бувати на свіжому повітрі та менше сидіти перед телевізором чи монітором комп’ютера.

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