У Києві та області оголосили штормове попередження

В Україні 18 листопада оголошено штормове попередження. На високогір`ї Карпат та в Приазов`ї окремі пориви вітру 15-20 м / с; в першій половині дня місцями туман, видимість 100-500 м.

По Києву і Київській області також оголошено штормове попередження, в першій половині дня місцями туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє прес-служба Гідрометцентру МНС.

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