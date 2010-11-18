У Києві та області оголосили штормове попередження
10:49, 18 листопада 2010Країна
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Туман, погана видимість...
В Україні 18 листопада оголошено штормове попередження. На високогір`ї Карпат та в Приазов`ї окремі пориви вітру 15-20 м / с; в першій половині дня місцями туман, видимість 100-500 м.
По Києву і Київській області також оголошено штормове попередження, в першій половині дня місцями туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє прес-служба Гідрометцентру МНС.
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