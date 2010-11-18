Україна заборонила ввезення з Мозамбіку м'ясопродукції через ящур

Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення сприйнятливих до ящуру тварин, продукції і сировини з них з Республіки Мозамбік.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини.

Наголошується, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Мозамбіку зареєстровано захворювання тварин ящуром.