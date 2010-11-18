Україна заборонила ввезення з Мозамбіку м'ясопродукції через ящур
14:32, 18 листопада 2010Країна
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Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення сприйнятливих до ящуру тварин, продукції і сировини з них з Республіки Мозамбік.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини.
Наголошується, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Мозамбіку зареєстровано захворювання тварин ящуром.
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