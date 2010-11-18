В Україні почали менше курити - Бахтеєва

Рівень тютюнокуріння в Україні останнім часом знижується, це - результат послідовної державної політики Президента України, заявила народний депутат Партії регіонів, голова Комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, Т.Бахтеєва підкреслила, що в Україні рівень тютюнопаління вже давно набув масштабів епідемії, оскільки щороку до куріння долучаються 500 тисяч молодих людей.

На думку, голови профільного Комітету, куріння значною мірою впливає на рівень захворюваності населення. Так, за останні 25 років поширеність серцево-судинних захворювань (а це насамперед - інфаркти, інсульти, гіпертонія) серед населення зросла втричі, а рівень смертності від них - на 45%. Щорічно діагностується близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда. Частота інсультів в Україні перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи в 11-13 разів. Т.Бахтеєва переконана, що основними причинами розвитку цих захворювань є вживання тютюну, відсутність фізичної активності та нездорове харчування.

«Останнім часом в Україні багато робиться для зниження споживання тютюнових виробів і зменшення його шкідливого впливу на здоров`я населення. Так, істотно посилені вимоги Закону України «Про рекламу», яким заборонена реклама тютюнових виробів, а також знаків, товарів і послуг у ЗМІ, на зовнішніх носіях. Розширено перелік місць, звільнених від тютюнового диму і підвищено розмір штрафу за куріння в недозволеному місці »- сказала Бахтеєва.

Верховна Рада України максимально використовувала стратегію підвищення податків на тютюн і за останні два роки чотири рази підвищувала ставки акцизів - з 36 копійок в серпні 2008 року до 2,3 гривні з січня 2010 року.

12 червня ц.р. Президент України Віктор Янукович підписав закон про чергове підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби.

На думку депутата-регіонала, така послідовна державна політика вже дала позитивні результати і, як свідчать дані Держкомстату України, вперше за 10 років серед чоловіків старше 18 років курці стали складати меншість - 49%, у попередні роки ця цифра коливалася від 52 до 54,5%.

«Однак масштаби цього негативного явища, - підкреслила народний депутат, - залишаються в країні ще дуже значними. В Україні необхідно прийняття більш жорстких заходів у боротьбі з курінням. Все це ми з народним депутатом України Юрієм Кармазіним і відобразили в законопроекті № 6595, який зареєстрований у парламенті. Сподіваємося на розуміння і підтримку його колегами з усіх фракцій Ради».

Т.Бахтеєва висловила впевненість, що профілактика тютюнопаління та інформування населення про згубний вплив тютюну на здоров`я людини повинна бути не тільки турботою медиків, а й усього суспільства.