Програми з ВІЛ/СНІДу дофінансують на 60 млн. грн.

Комітет Верховної Ради України з охорони здоров`я готує листа прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ про необхідність дофінансування найближчим часом програм з ВІЛ/СНІДу на 60 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова комітету Тетяна БАХТЄЄВА.

«Ми постійно займаємося цим питанням. Учора ми розглядали питання про фінансування. Було ухвалено рішення про те, аби підготувати листа прем`єр-міністрові про необхідність дофінансування вже найближчим часом. Ми ведемо спільну роботу з Президентом – проблемі ВІЛ, туберкульозу приділяється велика увага», - наголосила вона.

Т.БАХТЄЄВА відзначила, що розв’язання проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні вимагає змін законодавства. «Кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих в Україні - 160 тисяч осіб, а в реальності таких людей в 2-3 рази більше. І для цих людей немає певних пільг, немає гарантії про свободу, немає гарантії про отримання медикаментозного лікування. Сьогодні готується новий законопроект, який дасть змогу поліпшити реєстрацію хворих, створити єдиний реєстр і поліпшити доступність антиретровірусної терапії», - сказала голова комітету.

Під час Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ/СНІД «За кожне життя разом», яка сьогодні проходить у Києві, наголошувалося, що, за оцінними даними, кількість ВІЛ-інфікованих в Україні перевищує 340 тисяч людей, а темпи розповсюдження вірусу є одними з найвищих у світі.

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ, і Східноєвропейське і Центральноазіатське об`єднання людей, які живуть з ВІЛ, проводять збір підписів українців під зверненням до Президента вивести розв’язання проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні в ранг державного пріоритету. Збір підписів проходить на сайті www.aidspresident.com.ua На даний момент зібрано близько 2 тисяч підписів. Звернення буде передано Президентові 1 грудня, у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом.