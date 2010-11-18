В Україні виробництво ліків збільшилося на 9%

В Україні за 10 місяців ц.р. виробництво лікарських препаратів більшилося на 9,3%, порівняно з відповідним періодом 2009 року, до 23,639 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. було вироблено 2,672 тис. тонн лікарських препаратів, що на 5,3% менше, ніж у вересні ц.р., і на 0,7% менше, ніж у жовтні 2009 року.

Повідомляється також, що виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків за 10 місяців ц.р. збільшилося на 33,5%, порівняно з відповідним періодом 2009 року, до 774 тонн. Виробництво лікарських препаратів на основі гормонів збільшилося на 5,6% - до 84,7 тонн.