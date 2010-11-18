З 9 регіонів України вивезуть 2 тис. т пестицидів

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України почало збір і перезатарювання непридатних до використовування пестицидів і агрохімікатів на території Волинської, Луганської, Тернопільської, Хмельницької, Кіровоградської, Чернівецької областей, Автономної Республіки Крим і Севастополя, а до кінця тижня такі роботи розпочнуться у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, про це повідомив директор департаменту екологічної безпеки міністерства Олександр СОКОЛОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, всього до кінця року за кошти державного і обласних фондів навколишнього середовища буде зібрано і вивезено для знищення близько 2 тисяч тонн пестицидів. При цьому території чотирьох областей (Волинської, Донецької, Тернопільської і Чернівецької) і Севастополя будуть повністю очищені від пестицидів.

О.СОКОЛОВ повідомив, що виконавцем робіт виступає ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» при Мінприроди.

Враховуючи відсутність власних потужностей в Україні, пестициди будуть транспортовані для безпечного знешкодження (знищення) на спеціалізовані заводи за межами України.

За інформацією прес-служби, до кінця 2010 року за рахунок державного фонду охорони навколишнього природного середовища України планується вивезти 177,8 тонн пестицидів з АР Крим, 44,4 тонни – з Волинської області, 65,3 тонни – з Тернопільської, 152,2 тонни – з Хмельницької, 13,3 тонни – з Чернівецької, 177,8 тонни – з Кіровоградської, 373,4 тонни – з Донецької, 197,1 тонни – з Луганської і 26,6 тонни – з Севастополя.

За рахунок обласних фондів охорони навколишнього природного середовища планується вивезти 379,5 тонн пестицидів з АРК, 60 тонн – з Київської області і 59 тонн – з Вінницької, а по Донецькій області обсяги ще визначаються.

О.СОКОЛОВ відзначив, що очищення України від небезпечних відходів – пріоритетна програма міністерства. «Вже цього року ми вивеземо більшу кількість застарілих пестицидів, ніж за 2007-2009 рр. Стратегія Мінприроди полягає не у точковій ліквідації складів і місць зберігання, а в комплексному, повному очищенні кожного регіону. За умови збереження необхідного фінансування плануємо повністю вирішити питання ліквідації непридатних до використання пестицидів до кінця 2012 року», – відзначив він.

За інформацією Мінприроди, накопичення непридатних до використання пестицидів в Україні почалося в 1970-х роках після введення заборони на використання деяких видів пестицидів. У більшості випадків процес накопичення відбувався безконтрольно, неодноразово мінялися власники складів пестицидів. Це призвело до виникнення великої кількості безгоспних пестицидів, втрати документації, руйнування складів, тари і пакувальних матеріалів.

Протягом 2007-2009 рр. з території України бути вивезено 1899 тонн непридатних пестицидів для їх знешкодження за межами країни. До кінця 2009 року кількість непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів на території України становила 21,058 тис. тонн. Загальна кількість складів перевищує 3000.

У 2010 році в рамках програми Мінприроди з очищення України від небезпечних відходів з Вінницької області вже вивезено 58 тонн, з Київської – 109,72 тонни, з Херсонської – 76,66 тонни, з Івано-Франківської – 80,1 тонни, із Запорізької – 381,33 тонни.