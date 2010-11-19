В Україні виробництво сигарет скоротилося на 11%

В Україні виробництво сигарет, що містять тютюн або суміш тютюну із замінниками тютюну, за підсумками січня-жовтня 2010 року становило 85,2 млрд. штук, що на 10,6% менше за аналогічний показник 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні п.р. у країні виготовлено 7,6 млрд. штук сигарет, що на 12,1% менше, ніж у вересні 2010 року, і на 24,6% менше, ніж у жовтні 2009 року.